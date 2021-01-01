انت الان تتابع تفاصيل خبر من هو والتر بواليا لاعب الأهلي الجديد لأربعة مواسم قادم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن النادي الأهلي المصري منذ ساعات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تعاقده رسمياً مع اللاعب الزامبي “والتر بواليا” مهاجم نادي الجونة لمدة أربعة مواسم قادمة، وقد قام “أمير توفيق” مدير تعاقدات الأهلي بإنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب وإمضاء العقود الرسمية لكي ينضم إلى صفوف لاعبي الأهلي مع بداية شهر يناير 2021 ولمدة أربعة سنوات قادمة، وأعلن توفيق عن إنهاء جميع الإجراءات المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة ذلك بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقد رحب النادي بانضمام اللاعب عبر الحساب الرسمي:”أهلاً بك في نادي القرن”

من هو والتر بواليا walter bwalya؟

ولد هيريتيير بينيني سابوا والمعروف باسم والتر بواليا في 4 فبراير 1995 لأب زامبي وأم كونغولية ويبلغ من العمر 25 عشرين عاماً، بدأ مسيرته الكروية مع نادي لوبومباشي سبورت الكونغولي، ثم انتقل بعد ذلك إلى نادي فورست رينجز في الدوري الزامبي ومنه إلى نادي نكانا وأحرز معه 24 هدفاً عام 2016 وحصل على لقب هداف الدوري الزامبي ثم تم إيقافه بسبب عدم امتلاكه للجنسية الزامبية وبالتالي لا يصح تسجيله في قوائم نادي نكانا كلاعب محلي، وكان ذلك قبل انتقاله للعب في الدوري المصري عام 2019 لصالح نادي الجونة، ثم التعاقد أخيراً مع النادي الأهلي المصري في مطلع 2021.

يعد بواليا مهاجماً شبه متكامل بحسب رأي المحلل عمر عبد الله وقد أوضح نقاط القوة التي يتمتع بها اللاعب فكلما اقتربت النسبة بين عدد الفرص المتاحة أمام اللاعب للتسجيل وعدد الأهداف التي سجلها بالفعل كلما زادت قيمته فقد بينت إحصائيات اللاعب للعام الماضي أنه أتيحت للاعب 15.95 فرصة للتسجيل واستطاع تسجيل 13 هدفاً، كما ارتفع معدل محاولات اللاعب على المرمى إلى 60 محاولة، وعدد المحاولات بين القائمين والعارضة 23، ويحتاج إلى أربعة تسديدات على المرمى وفي الخامسة يحرز الهدف وتعد هذه الأرقام رائعة ويتمتع بواليا بكافة مقومات المهاجم القوي وفقاً لما قاله عمر عبد الله في برنامج جمهور التالتة.

لم يعلن النادي الأهلي حتى الآن عن قيمة الصفقة التي عقدها مع اللاعب ونادي الجونة، ولم يتم الإعلان أيضاً عن موعد انتظامه في تدريبات النادي، ومن المقرر أن يلعب فريق النادي الأهلي اليوم مع فريق وادي دجلة في الدوري المصري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.