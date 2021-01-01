أخبار الرياضة .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك .. التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها موجهة الهلال ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان".

أنهي النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائها. كشف هشام صالح وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي عن موقفه من الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. اقترب الدولي المصري مصطفي محمد نجم نادي الزمالك من خوض رحلة احتراف من بوابة سانت إتيان الفرنسي. كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن حالة واحدة تتيح لمرتضي منصور العودة من جديد لرئاسة نادي الزمالك.

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