قمة تونسية في الجولة الـ 5 ..الترجي يستضيف النجم الساحلى

يستضيف فريق الترجي منافسه النجم الساحلي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الأولمبي حمادي العقربي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري الرابطة التونسية للمحترفين .
ويسعى فريق الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني المدير الفني لمواصلة النتائج الايجابية في مسابقة الدوري التونسي والانفراد بالصدارة ، وبنفس الطموح يدخل فريق النجم الساحلي التونسي المباراة .
ومن المقرر أن تذاع مباراة الترجي ضد النجم الساحلي في تمام الساعة الخامسة مساء عبر قناة Television Tunisienne 1
ويحتل فريق الترجي التونسي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 10 نقاط جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد بينما جاء فريق النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعرض لخسارة وحيدة .
كما يلعب فريق الصفاقسي التونسي اليوم مباراة أمام منافسه الملعب التونسي ضمن منافسات نفس الجولة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة Television Tunisienne 2 .
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