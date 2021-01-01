قمة تونسية في الجولة الـ 5 ..الترجي يستضيف النجم الساحلى

يستضيف فريق الترجي منافسه النجم الساحلي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الأولمبي حمادي العقربي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري الرابطة التونسية للمحترفين .

ويسعى فريق الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني المدير الفني لمواصلة النتائج الايجابية في مسابقة الدوري التونسي والانفراد بالصدارة ، وبنفس الطموح يدخل فريق النجم الساحلي التونسي المباراة .

ومن المقرر أن تذاع مباراة الترجي ضد النجم الساحلي في تمام الساعة الخامسة مساء عبر قناة Television Tunisienne 1

ويحتل فريق الترجي التونسي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 10 نقاط جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد بينما جاء فريق النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعرض لخسارة وحيدة .

كما يلعب فريق الصفاقسي التونسي اليوم مباراة أمام منافسه الملعب التونسي ضمن منافسات نفس الجولة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة Television Tunisienne 2 .