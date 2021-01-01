مانشستر يونايتد في مواجهة قوية أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه أستون فيلا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب اولد ترافورد "مسرح الأحلام" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .

ويدخل فريق مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في المسابقة ومواصلة الصراع على الصدارة مع ليفربول .

علي جانب آخر، يدخل فريق آستون فيلا والمحترف ضمن صفوفه المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي بهدف تحقيق الفوز والدخول في المنافسه علي مركز في المربع الذهبي .

ويغيب المحترف المصري محمود تريزيجيه عن المباراة بسبب الاصابة بينما من المتوقع ان يتواجد المحمدي علي مقاعد البدلاء .

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة بينما جاء فريق استون فيلا في المركز الخامس برصيد 26 نقطة .