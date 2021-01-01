نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديباي يبتعد عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات من الصعب انتقال الدولي الهولندي ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك نظرا لعدم وجود الإمكانيات المادية الكافية لشراء اللاعب، حسب ما أكدت تقارير صحفية، والتي أشارت إلى أن عقد ديباي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وكان سعى برشلونة لضم ديباي بناءًا على توصيات من المدرب رونالد كومان، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكن النادي الكاتالوني لم يلبي طلبات ليون المالية للتخلي عنه.

يشار إلى أن ديباي صاحب الـ27 عاماً، يحظى باهتمام العديد من الأندية، أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان، في حين أكد مدير ليون بأن اللاعب لن يرحل في يناير.