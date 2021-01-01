نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك جديد من سانت إيتيان لضم مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسؤولو مسؤولو نادي سانت إيتيان الفرنسي إنهاء صفقة مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

ذكرت شبكة "راديو مونت كارلو" أن النادي الفرنسي أرسل مندوبيه إلى القاهرة، لبحث التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن مسؤولي الزمالك، عارضوا في البداية فكرة الاستغناء عن مصطفى محمد في يناير المقبل، لكنها رضخت لرغبة مهاجم منتخب مصر في الاحتراف الأوروبي.

وأشارت الشبكة إلى أن مصطفى محمد سجل 22 هدفا في 46 مباراة بقميص الزمالك، بالإضافة إلى 12 هدفا في 29 مباراة مع طلائع الجيش موسم 2019/2018.

وأتمت الشبكة أن إدارة الزمالك تريد تحقي أقصى استفادة مالية من بيع مصطفى محمد مهاجم الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل، موضحة أن المبلغ المطلوب هو 5 ملايين يورو على الأقل.