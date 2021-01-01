نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد "نحس" على كتيبة زيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح تواجد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، في المباريات بشكل أساسي يمثل فأل سئ لفريقه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن وجود مارسيلو على أرض الملعب، نال ريال مدريد 4 هزائم، وحقق فوزين فقط، بجانب تعادل أمس ضد إلتشي.

وكان ريال مدريد سقط في فخ التعادل أمام مضيفه إلتشي، بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وأشارت: أن عودة مارسيلو للمشاركة في اللقاءات، انهت سلسلة الانتصارات السته المتتالية لفريقه، التي حققها في جميع المسابقات، بواقع خمسه في الليغا، وواحدة في الشامبيونزليج.

واختتمت: أصبح تواجد مارسيلو في المباريات يمثل نقطة ضعف في دفاعات الميرنجي، وكانت له بعض الأخطاء امس أمام مهاجمي إلتشي، كادت أن تُترجم إلي أهداف.