صراع تحسين المراكز.. بيراميدز يستضيف الإنتاج الحربي في الدوري اليوم

ويسعى بيراميدز لمواصلة انتفاضته في الدوري، بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي، للاقتراب من المربع الذهبي.
كان فريق بيراميدز حقق أول فوز له في الدوري، بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في الجولة الماضية.
في المقابل يطمح الإنتاج الحربي أيضا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، لتحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري والابتعاد عن مراكز الهبوط.
وتفوق الإنتاج الحربي على المقاولون العرب بهدف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
ويحتل بيراميدز المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الـ 16.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الأهلي مع وادي دجلة في تمام السابعة والنصف مساء.
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