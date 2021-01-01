رسميا.. ميسي حر في التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لإدارة برشلونة

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، الفترة الحرة في عقده مع البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية التى تنطلق اليوم الجمعة 1 يناير لانتهاء عقده صيف 2021.

كان ليونيل ميسي قرر الرحيل عن إدارة نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة البلوجرانا، اشترطت على ميسي دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، وهو رقم يستحيل على أي نادٍ أو شخص دفعه.

وينتهى عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة في صيف 2021، ولم يجدد عقده مع النادي الكتالوني حتى الآن.

وبحلول اليوم الجمعة 1 يناير 2021 يحق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة برشلونة.

ولم يعلن ميسي قراره حتى الآن بشان مستقبله، إلا أن تقارير صحفية، أن الوجهة الأقرب لميسي هي مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حال قرر مغادرة البلوجرانا.