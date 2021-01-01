رسميا.. ميسي حر في التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لإدارة برشلونة

وينتهى عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة في صيف 2021، ولم يجدد عقده مع النادي الكتالوني حتى الآن.
وبحلول اليوم الجمعة 1 يناير 2021 يحق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة برشلونة.
ولم يعلن ميسي قراره حتى الآن بشان مستقبله، إلا أن تقارير صحفية، أن الوجهة الأقرب لميسي هي مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حال قرر مغادرة البلوجرانا.
يذكر أن ميسي فشل الموسم الماضي مع برشلونة في حصد أي بطولة سواء محلية أو قارية.
ويستعد ميسي رفقة فريق برشلونة لمواجهة هويسكا المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل فريق برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.
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