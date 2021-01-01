هل ينتقل للدوري الأمريكي.. شقة بـ 8 ملايين دولار تثير الجدل بشأن مستقبل ميسي

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن مستقبله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت إذاعة " كادينا سير" الإسبانية، أن ليونيل ميسى اشتري شقة فاخرة تقدر بنحو 8 ملايين دولار في مدينة ميامي الإمريكي. وأضافت الإذاعة الإسبانية، أن شراء ميسي لهه الشقة الفاخرة قد يكون تمهيدا للانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي " الذي يملكه الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام". وينتهى ليونيل ميسي مع نادي برشلونة في صيف 2021، ولم يجدد عقده مع النادي الكتالوني. وبحلول اليوم الجمعة 1 يناير 2021 يحق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة برشلونة. كان ليونيل ميسي قرر الرحيل عن إدارة نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة البلوجرانا، اشترطت على ميسي دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، وهو رقم يستحيل على أي نادٍ أو شخص دفعه. يذكر أن ميسي فشل الموسم الماضي مع برشلونة في حصد أي بطولة سواء محلية أو قارية.

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