تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب فريق الأهلي أمام وادي دجلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD .

وتواجه الفريقان في 16 مباراة في الدوري المصري، فاز الأهلي في 12 مباراة، بينما نجح دجلة في الفوز بمباراة وحيدة، تعادل الفريقين 3 مباريات.

سجل الأهلي في شباك وادي دجلة 21 هدفا، بينما سجل وادي دجلة في شباك الأهلي 6 أهداف.

ومن المتوقع ان يبدأ فريق الاهلي المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف - بدر بانون - على معلول - أحمد رمضان بيكهام

الوسط : حمدي فتحي - آليو ديانج - وليد سليمان

الهجوم : حسين الشحات - محمد شريف - صلاح محسن

وأعلنت لجنة الحكام عن الطاقم الذي يدير مباراة الأهلي ووادي دجلة حيث يدير الحكم أحمد الغندور، ومحمد عبد المجيد كحكم مساعد، وشهاب راشد حكم مساعد ثاني، ومحمد حسن حكمًا رابعًا، وحسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو، وحمادة القلاوي كمساعد.