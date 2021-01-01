نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع بديل كوتينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر صحفية إسبانية، ان نادي برشلونة حدد موقفه من التعاقد مع بديل للمصاب البرازيلي فيليب كوتينهو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصيب كوتينهو يوم الثلاثاء الماضي أمام إيبار في الليجا، بتمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى، وسيحتاج إلي عملية جراحية، سيغيب علي أثرها 4 أشهر.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة لا يخططون للتعاقد مع بديل للاعب الوسط كوتينهو، بسبب الأزمة الإقتصادية التي يمر بها النادي بسبب فيروس كورونا.

وأشارت: أن النادي ليس لديه أموالًا تكفي لضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل، مما أدي إلي تعثر جلب الثنائي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، وإيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

واختتمت الصحيفة: يلزم علي النادي الكتالوني التخلص من أحد اللاعبين وعرضهم للبيع، لجلب أموال تساعد على شراء ديباي وجارسيا، بعد فشل التعاقد معهم في الصيف الماضي بسبب قلة الموارد المالية.