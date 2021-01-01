فيروس كورونا يحاصر موسيماني في الأهلي قبل مواجهة دجلة

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أحمد جودة - القاهرة - ضربت إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية أول أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

وأسفرت المسحة عن تأكد إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهم " محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ومحمد هاني وأكرم توفيق ومروان محسن، رامي ربيعة".

ويلاقي الأهلي نظيره وادي دجلة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر يناير الجاري.

وكان الأهلي قد تمكن من تسجيل رباعية في شباك الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.