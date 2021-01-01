يعني البعض من عشاق ومتابعي الكرة المصرية من صعوبة في إعادة تشغيل بعض القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل، بسبب تغيير تردداتها في الساعات الأخيرة.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز ترددات القنوات الرياضية في 2021 على القمر الصناعي " نايل سات".

الاستقطاب: أفقي قناة نايل سبورت: التردد: 11842 معدل الترميز: 2700 معامل تصحيح الخطأ: 3/4. الاستقطاب: أفقي. قناة النادي الأهلي: التردد: 11747 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6 تردد قناة نادي الزمالك: التردد: 11449 الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6 قناة بي إن سبورتس المفتوحة: التردد: 12604 الترميز: 27500 معدل الاستقطاب: أفقي: تصحيح الخطأ: 2/3

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشان متقفلش معاك.. تعرف على الترددات الجديدة للقنوات الرياضية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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