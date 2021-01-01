الدوري السعودي.. كارتيرون يجهز خطة للفوز على أهلي جدة

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن كارتيرون أجرى البروفة الأولى للطريقة التي سيواجه بها أهلي جدة، حيث تم تدريب اللاعبين على الضغط عند فقدان الكرة، واللعب من لمسة واحدة عند الاستحواذ، بالإضافة إلى التركيز على الكرات العرضية.
وأضافت الصحيفة السعودية، أن لاعبو التعاون خضعوا أيضا لتمارين لياقية بالكرة ومن دونها.
ويسعى التعاون لمصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، بعد السقوط المفاجئ أمام العين الصاعد حديثا لدوري محمد بن سلمان، بهدف دون رد.
يذكر أن آخر مباراة بين التعاون وأهلي جدة في مسابقة الدوري السعودي، انتهت بفوز التعاون بهدف دون رد.
ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب بـ 24 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز السابع بـ 14 نقطة.
وتقام مباريات الدوري السعودي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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