بعد إصابته بكورونا.. محمد هاني يطمئن متابعيه على حالته الصحية

علق محمد هاني لاعب النادي الأهلي على إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر محمد هاني عبر استوري بحسابه على إنستجرام صورة له وعلق عليها قائلا:"الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا.. شكرا لكل الناس اللي اطمئنوا عليا.. انا في نعمة الحمد لله سنة سعيدة على الجميع يارب".

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي بالأهلي،. أكد امس أن المسحة الطبية التي أجراها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وقال عبدالحفيظ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.‏

وأدى الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.