ماذا قدم والتر بواليا قبل الانتقال للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

أعلن النادي الأهلى التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية اللاعب الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم قادما من نادى الجونة بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائه.

ونجح أمير توفيق في التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتضاها على اللاعب الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم.

وكشفت مصادر خاصة أن مفاوضات الأهلي مع إدارة الجونة جرت في سرية تامة ودون أي ضجيج خاصة بعد تعثر ضم جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز.

ونعرض لكم ارقام والتر بواليا قبل الانضمام للأهلي :

لعب بواليا مع فريق لوبومباشي سبورت الكونغولي، قبل الرحيل إلى فورست رينجرز في الدوري الزامبي، ثم انتقل الي نادي نكانا .

سجّل بواليا 24 هدفا مع فريق نكانا 2016 بقميص نكانا وتوج هدافا للدوري الزامبي .

ظهر بواليا في أولى مواسمه مع الجونة فى الدورى المصري وسجل 13 هدفا في 30 مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي وصنع هدفا.

واستمر أداء اللاعب في الموسم الحالي حيث لعب 5 مباريات وسجل ثلاثة أهداف .

في سياق آخر قالت المصادر ان عددا من الأندية دخلت في مفاوضات لضم اللاعب من بينها الشباب السعودي الذي تقدم بعرض وصل قيمته الي 2 مليون و400 ألف دولار وكذلك بيراميدز الذي عرض مليوني ونصف المليون دولار وأحمد حمودي علي سبيل البيع النهائي ، كما عرض الزمالك منح الجونة مليونا و800 ألف دولار بجانب عمر السعيد وكريم بامبو .

وأضاقت المصادر ان شدة مفاوضات جميع الأطراف لحسم الصفقة لكن إتصالا هاتفيا من محمود الخطيب المتواجد في دبي مع المهندس سميح ساويرس رئيس نادي الجونة حسم الأمر لمصلحة القلعة الحمراء.

وشدد المصادر ان الصفقة ستكلف الأهلي 2 مليون دولار بنظام التقسيط حيث سيدفع مسئولو القلعة الحمراء مليون دولار ويتم تقسيم باقي المبلغ على 4 دفعات علي مدار عام كامل .