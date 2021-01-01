نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يسعى للعودة بين الكبار على حساب الإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكره القدم بنادى بيراميدز نظيره الإنتاج الحربى،على ملعب الدفاع الجوى، فى مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم .

يسعي الفريق الأول لكره القدم بنادي بيراميدز أن يحقق انتصاره الثاني علي التوالي عقب الفوز الأول الذى حققه فى المسابقة الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا و يستفاد من الدفعه المعنويه للفريق ، يأمل الفريق بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا أن يستعيد مكانته بين الكبار وتعديل وضعيته في جدول الدوري الممتاز بعدما اصبح في المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط.

وحرص الجهاز الفنى، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، على تحفيز لاعبيه لمواصلة الانتصارات والرد على منتقدى أداء الفريق. وأكد المدير الفنى أنه نجح فى علاج الأخطاء والسلبيات التى ظهرت على أداء اللاعبين، وهو ما وضح فى مباراة سيراميكا، وقال: «نتمنى استمرار الانتصارات المستمرة ليتواجد الفريق فى المكانة التى يستحقها».

وجاءت اختيارات المدير الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي