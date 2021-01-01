نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض موسيماني اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أحمد رمضان بيكهام

في خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي – أليو ديانج

في خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – وليد سليمان – صلاح محسن

في خط الهجوم: محمد شريف.