نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الدوري السعودي الجولة 11 وبيان جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباريات اليوم الدوري السعودي ضمن الجولة (11) نقدمها لكم في موقع ثقفني، وكذلك جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021 ضمن منافسات بطولة كأس الأمير “محمد بن سلمان” للمحترفين تنتهي مباريات أمس باستمرار صدارة الهلال للجدول الدوري السعودي بعد تعادله الإيجابي أمام فريق الشباب في مباراتهما التي جمعت الفريقين أمس وانتهت بهدف لكل فريق، واستطاع فريق النصر الفوز أمس بعد تعثره الكبير منذ بداية مشواره بمباريات دوري المحترفين موسم 2021، حيث فاز على فريق الفيصلي بنتيجة (3-2).

مباريات اليوم الدوري السعودي

يحل اليوم الجمعة الأول من يناير 2021 ثلاث مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين وهم:

المباراة التوقيت ضمك× الفتح 3:45 مساءً العين× أيها 3:50 مساءً الاتفاق× الوحدة 5:35 مساءً

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021

يتنافس على دوري المحترفين السعودي 2021 عدد (16) فريق، في منافسات الدوري السعودي الذي انطلق للموسم الحالي في 17/ 10/ 2020 م، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، والآن في الجولة الحادية عشر والتي تنتهي مبارياتها غداً السبت الموافق 2 يناير 2020، واستطاع فريق الهلال السعودي تصدره جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقاط (24) نقطة، بينما في المركز الوصيف (الثاني) النادي الأهلي برصيد نقاط (22) نقطة.

هذا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم الجمعة، ومتابعة حصرية لموقع ثقفني نقدم لكم باقي مباريات دوري المحترفين في الجولة الحادية عشر.

مباريات الدوري السعودي القادمة السبت

يحل يوم السبت الثاني من شهر يناير 2021 مباراتان أحدهما للنادي الأهلي الوصيف في ترتيب فرق الدوري السعودي لكرة القدم وفق الجدول التالي المباريات السبت 2 يناير 2020:

المباراة التوقيت الرائد× القادسية 3:25 مساءً الأهلي× التعاون 5:20 مساءً

واليوم الجمعة ينتظر محبي كرة القدم السعودية ثلاث مواجهات وهم: