الرياضة

تعرف على قائمة مركز شباب أبشيش في الموسم الجديد بالقسم الرابع

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض اليوم الجمعة فريق مركز شباب أبشيش المباراة الأولى بدوري القسم الرابع للموسم الجديد 2020-2021.

وتتضمن قائمة أشمون أحمد خالد (حارس) ، محمد سعيد سامسون (حارس) ، احمد صبحي سعد ( حارس) ، محمد صبحي عبدالمطلب ، محمود سمير، أحمد لطفي، احمد ربيع ، احمد محمد سليمان ( غوريلا) ، محمود عزوز ، عادل كمال ، وليد مجدي ، احمد صبحي عبدربه، ياسر سعيد ، يوسف زغلول ، حمدي احمد النجار ،مصطفي صابر الفرماوي ،محمد اسامه ، محمود ماجد مأمون ، حسين يوسف عبدالمؤمن ، محمد سامي عبدالحميد ، احمد جمال ابوهيبه ، حازم محمد جوده ، محمد مصطفي طه.


الجهاز الفني 


رضوان عفيفي ( مدير فني) ،  شعبان عامر ( مدرب) ، رضا غريب ( مدرب حراس مرمى) ، ياسر عامر ( اداري) .

ويتولى محمود جاب الله رئاسة مجلس إدارة مركز شباب أبشيش، ومشرفاً على الفريق الأول بالمسابقة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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