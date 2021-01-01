نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تفاصيل التعاقد مع الزامبي والتر براليا قادمًا من نادي الجونة لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي أمس الخميس تعاقده رسميًا التعاقد مع والتر بواليا قادمًا من الجونة لمدة ٤ مواسم.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"كان هناك متابعة منذ فترة طويلة لوالتر بواليا والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني هو من طلب التعاقد معه".

وأضاف :"بواليا كان اللاعب رقم ١ بالنسبة لنا للتعاقد معه وتدعيم هجوم الفريق، والمفاوضات مع الجونة لم تستغرق وقتًا طويلًا".

وتابع :"تطور بواليا الواضح للجميع جعله محل اهتمامنا والجهاز الفني بقيادة موسيماني رأى بأنه المهاجم المميز لقيادة الفريق".

وعن حقيقة تكبد الأهلي مبلغ ٢ مليون دولار لضم اللاعب قال :"غير صحيح على الإطلاق، وما يتردد في القيمة المالية التي دفعها الأهلي للجونة لضم اللاعب غير صحيح".

وأشار :"توقف المفاوضات مع صن داونز لضم سيرينو ليس لها علاقة بحسم صفقة بواليا، ننظر إلى احتياجات الفريق بواليا كان اللاعب رقم ١ بالنسبة لنا لتدعيم خط الهجوم".

واختتم حديثه :"أعتقد بأننا لن نتعاقد مع صفقات أخرى في فترة الانتقالات الشتوية، وقمنا بتدعيم الفريق بالصفقات التي يحتاجها".