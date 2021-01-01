صوت لـ محمد صلاح.. نجم مصر ينافس على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن فتح باب التصويت أمام الجماهير، لاختيار أفضل لاعب في الفريق، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وينافس النجم المصري محمد صلاح العديد من اللاعبين داخل الفريق على الفوز بجائزة لاعب الشهر، أبرزهم ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وجوردان هندرسون وأرنولد وروبرتسون وفابينيو.

يذكر أن محمد صلاح ضمن تشكيلة أفريقيا المثالية لعام 2020، والتي أعلنت عنها مجلة " فرانس فوتبول" أمس الخميس. وجاءت تشكيلة أفريقيا المثالية 2020، وفقا لفرانس فوتبول كالتالي: حراسة المرمى: أندريه أونانا خط الدفاع: أشرف حكيمي - خاليدو كوليبالي - عيسى ميندي - يوسف عطال. خط الوسط: ويلفريد نديدي - إسماعيل بن ناصر - حكيم زياش. خط الهجوم: محمد صلاح - رياض محرز - ساديو ماني. ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 13 هدفا. ويستعد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي. يذكر أن فريق ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

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