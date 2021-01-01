من الحامول للجبلاية.. أحمد مجاهد: ليست لى جماهيرية والهجوم علي نجاح ومهمتى إجراء الانتخابات

يعتبر المهندس أحمد مجاهد رئيس الجبلاية الجديد أحد الكوادر الإدارية التى تمتلك العديد من الخبرات فى العمل داخل ردهات اتحاد الكرة.

وعاصر مجاهد عظماء الجبلاية من اللواء الدهشورى حرب والراحل سمير زاهر والمهندس هاني أبوريدة.

احمد مجاهد تحدث إلى دوت الخليج عن العديد من الملفات التى أثارت لغطا كبيرا فى الساعات الماضية.

وكشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن تفاصيل اختيار مدربي منتخبات الشباب والناشئين وقال : طالب الولاية لا يولى انا تحدثت مع كرم مرسي ومدربب المنتخبات من أجل تولى المهمة لتدريب منتخبات الشباب والناشئين.

أضاف : طلبت من المدربين الذين وقع عليهم الاختيار السيرة الذاتية من أجل تولى المهمة وعقد جلسة معهم ووضعت معايير اختيار مدربي الشباب والناشئين ومنها أن يكون مارس مهنة التدريب فى الدورى الممتاز إضافة إلى خوضه مرحلة الشباب والناشئين كلاعب لافتا إلى أن الاختيار كان قاصرا على الفنيين فقط الذين يحرصون على متابعة بطولات القطاعات والشباب

لفت إلى أنه كان يتمنى وجود مدربين حراس المرمى من ذوى الخبرات الكبيرة فى الجهاز المعاون لمنتخبات الشباب والناشئين مثل سيد السويركى وسعفان الصغير وطارق سليمان.

وأوضح أن اللجنة الثلاثية قامت بتعديل بعض البنود فى لائحة لجنة المسابقات التى أقرتها اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة وقال : قمنا بإزالة بندين فرضتها اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة بلائحة لجنة المسابقات خلال الفترة الماضية مشددا على أن اللجنة الثلاثية قامت بإجراء تعديل فى بنود لجنة المسابقات منها بند إعادة المباراة فى المسابقات المحلية وجعلها للظروف القهرية فقط إضافة إلى بند الغرامات المالية ومضاعفتها.

وأكد أحمد مجاهد أن الهجوم منذ توليه المهمة لا يعنيه لافتا إلى أن الجبلاية لا تتمتع بشعبية جماهيرية مثل الأهلي والزمالك وقال :

لا يعنيني الهجوم علي شخصى منذ توليت المهمة وانا موجود إلى ٣١ يناير المقبل من أجل مهمة محددة وهى إجراء الانتخابات.

أضاف : لو حد ماسك ربابة ويهاجمنى ولا يهمنى بكون كويس ومبسوط لما الاقى نفسي بتهاجم كده اعرف اني ناجح لافتا إلى أنه ليست له أرضية جماهيري مثل الاهلي والزمالك مشيرا إلى أن الجماهير هى التى تمنح القطبين القوة وتقف وراءهما.

وقال ايضا أنه أطاح بأسماء تم اختيارها من جانب اللجنة الخماسية السابقة فى لجنة احتفالية المئوية للجبلاية مؤكدا انه عندما اطلع على قائمة الأسماء الخاصة باحتفالية المئوية للجبلاية انتابته الصدمة من تواجدها نظرا لعدم صلاحيتها.

واضاف : قمت بالإطاحة باسماء من المئوية لا تصلح للتواجد ضمن احتفالية المئوية الخاصة بنادي الحامول وليست الجبلاية.

وكشف أحمد مجاهد أنه واجه حرجا فى اختيار أحد اعضاء اللجنة الخماسية السابقة ضمن الاعضاء الجدد للجبلاية وقال: كنت هختار احمد عبدالله من اللجنة الخماسية السابقة لضمه إلى عضوية اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

تابع: واجهت حرجا فى ضم الدكتور أحمد عبدالله وكنت اتمنى وجوده ضمن تشكيل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة والدكتور احمد عبدالله يتمتع بخبرات إدارية وفنية كبيرة وترددت فى طلب ضمه إلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

شدد على أن الدكتور أحمد عبدالله كان سيواجه حرجا أيضا فى حال عرض انضمامه للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة لافتا إلى أنه فضل إغلاق الملف برمته.

وكشف أحمد مجاهد كواليس إعادة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية والشابات وقال : محمد كمال من المدربين الذين لديهم باع طويل فى الكرة النسائية وتم اختياره وفقا لرؤية فنية وإدارية.

أشار إلى أن الابقاء على احمد رمضان مدربا لمنتخب الشابات مع تعديل عقده والتقليل من الراتب الشهرى موضحا أنه تم عمل دورى بالكرة النسائية من دورين وعاد إلى الوضع الطبيعى وتم اجراء قرعة جديدة على غرار ما يحدث فى العالم.

وجددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الثقة فى استمرار عمل لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى وقال أحمد مجاهد :

لجنة الانضباط مستمرة فى مباشرة عملها مشددا على أنه تم وضع رواتب شهرية لرؤساء الإدارات فيما يستمر عمل رؤساء اللجان داخل الجبلاية بشكل تطوعي دون تقاضي أجر.

وكلفت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة محمد الشواربي لاستقدام خبيرة أجنبية تتولى مهام الكرة النسائية وقال أحمد مجاهد انه تم تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بالتواصل مع مدربات عالمية لاستقدام خبيرة أجنبية تتولى مهام ملف الكرة النسائية.

أوضح أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ترغب فى وضع الكرة النسائية على خريطة العالمية من خلال استقدام إحدى الخبيرات من أوروبا لتولى ملف منتخبات الكرة النسائية والمسابقات المحلية.