بعد العرض القطري.. موقف الزمالك من التجديد لفرجاني ساسي

أكد تقرير صحفي، أن نادي الدحيل القطري يخطط للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وحسب مانشرته صحيفة " العرب" القطرية، فإن نادي الدحيل يستهدف ضم فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل وأن هناك اتصالات تمت بين إدارة نادي الدحيل ووكيل فرجاني ساسي، من أجل إنهاء الصفقة.

وينتهي عقد فرجاني ساسي بنهاية الموسم الحالي فى أغسطس المقبل، ويحق له التوقيع لأى ناد آخر فى يناير دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الادارة في مفاوضات جاده لحسم بقاء اللاعب وتجديد عقده بعدما انتهت ازمة المستحقات المتأخرة .

وعلم "دوت الخليج" أن الدحيل القطري قدم عرضا لمهند عون، وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي، يقضى بحصول لاعب وسط الزمالك على 3 ملايين يورو سنويا لإغراءه باللعب مع الفريق في مونديال الأندية القادم والرحيل عن القلعة البيضاء. ويطلب ساسي من إدارة نادى الزمالك قرابة 2 مليون و200 ألف يورو سنويا للتجديد للزمالك بأقل 800 ألف يورو عن عرض الدحيل القطري لارتباطه بالجماهير البيضاء ورغبته في البقاء مع الفريق والإقامة بمصر. وخلال الفترة الماضية نجحت اللجنة القضائية في منح ساسي مستحقاته المتأخرة لدي القلعة البيضاء والبالغة قرابة الـ 550 ألف يورو لتتفرغ لتوفير مقدم عقده.

وحسب تصريحات الإعلامي خالد الغندور عبر قناة النادي فإن ساسي مستمر مع الزمالك حتى نهاية الموسم، حصل على مستحقاته، ولا يمكن له تقديم أي شكوى لفسخ التعاقد، هو بيده كل الأمور الآن، إما التجديد وإما الرحيل بنهاية الموسم".

مضيفا : "الإدارة نجحت في الحفاظ على ساسي لنهاية الموسم بشكل مبدئي".