كثرة الجاهزين تؤرق باتشيكو فى الزمالك قبل لقاء إنبى

يعانى باتشيكو المدير الفنى للزمالك من كثرة الأوراق الجاهزة فى صفوف الفريق الأبيض قبل مواجهة انبى غدا فى الجولة الخامسة للدوري .

ويواجه باتشيكو مأزقا فى وسط الملعب بعد تماثل الدولى التونسى فرجانى ساسى للشفاء تماما من كدمة الركبة التى ابعدته عن لقاء سموحة وكذلك سلبية مسحة طارق حامد من فيروس كورونا اللعين ليدخلا فى منافسة قوية مع الثنائى إمام عاشور ومحمد أشرف روقا اللذين شاركا فى مركز الوسط المدافع بدلا منهما فى الجولة الماضية .

كما جاء انتظام مصطفى محمد فى التدريبات بعد " قمصة" عدم الموافقة على إحترافه ليجعل هداف الفريق يدخل فى حسابات باتشيكو مرة أخرى مع المغربى حميد أحداد ونفس الحال صراع الجبهة اليمنى بين حازم إمام والتونسى حمزة المثلوثى واللاعب الشاب أحمد عيد .. فيما سيطر أحمد أبوالفتوح على الجبهة اليمنى بعد تألقه الكبير أمام سموحة وتسجيله هدفا مارادونيا وعدم تماثل محمد عبدالشافى للشفاء من كسر الترقوة واصابة عبدالله جمعة للمرة الثانية بكورونا .

فيما أصبح الثلاثى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو وأوباما جاهزين لقيادة الأجنحة الهجومية مع منافسة مغربية من أحداد وأوناجم حال مشاركة مصطفى محمد فى الهجوم.ويخوض الزمالك مرانه الاخير اليوم والذى سيعلن خلاله المدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو قائمة الفريق الأبيض التى ستدخل معسكرا مغلقا حتى موعد إقامة لقاء انبى فى السابعة والنصف مساء غدا السبت بإستاد بتروسبورت