أحمد مجاهد عن اختيار مدربي الشباب والناشئين: طالب الولاية لا يولى

كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن تفاصيل اختيار مدربي منتخبات الشباب والناشئين.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قررت تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك في كأس العالم 2023 بإندونيسيا من : محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسي مدربا عاما وحمدي حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المزمع مشاركته في كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها في بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.

على أن يبدأ العمل فورا اعتبارا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.

قال أحمد مجاهد فى تصريحات لصدى البلد : طالب الولاية لا يولى انا تحدثت مع كرم مرسي ومدربب المنتخبات من أجل تولى المهمة لتدريب منتخبات الشباب والناشئين.

أضاف : طلبت من المدربين الذين وقع عليهم الاختيار السيرة الذاتية من أجل تولى المهمة وعقد جلسة معهم.

تابع : وضعت معايير اختيار مدربي الشباب والناشئين ومنها أن يكون مارس مهنة التدريب فى الدورى الممتاز إضافة إلى خوضه مرحلة الشباب والناشئين كلاعب لافتا إلى أن الاختيار كان قاصرا على الفنيين فقط الذين يحرصون على متابعة بطولات القطاعات والشباب

لفت إلى أنه كان يتمنى وجود مدربين حراس المرمى من ذوى الخبرات الكبيرة فى الجهاز المعاون لمنتخبات الشباب والناشئين مثل سيد السويركى وسعفان الصغير وطارق سليمان.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي :

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.