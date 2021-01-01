ظهور مميز لـ الأهلي.. 4 أحداث رياضية يترقبها العالم في 2021

يترقب عشاق كرة القدم، العديد من الأحداث الرياضية في عام 2021، أبرزها أولمبياد طوكيو.

عام 2021 سيكون عاما استثنائيا خاصة في كرة القدم، بسبب تأجيل العديد من البطولات الكبرى العام الماضي إلى 2021.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز 4 أحداث رياضية يترقبها العالم في 2021:

1- مونديال الأندية:

كان من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في شهر ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، لتقام في الفترة من 1 فبراير إلى يوم 11 من شهر ذاته.

ومن المقرر أن تشهد بطولة كأس العالم للأندية ظهور النادي الأهلي مجددا، بعد غياب دام نحو 7 سنوات.

وستشهد البطولة مشاركة أندية بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف)، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأولسان هيونداي بطل آسيا. وسيكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة في أواخر يناير المقبل بممثل قارة أمريكا الجنوبية بعد تحديد الفائز بكأس الليبرتادوريس، وستجرى قرعة البطولة يوم 19 يناير المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.

2- يورو 2020:

بطولة يورو 2020 كان مقرر إقامتاه إيضا العالم الماضي، إلا أنها تأجلت أيضا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستقام بطولة يورو 2020 في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبل.

وتحتضن 13 دولة أوروبية بطولة يورو 2020، وهو بلجيكا - الدنمارك - المجر - آيرلندا - هولندا - رومانيا - استكلندا - إسبانيا - أذربيجان - ألمانيا - إيطاليا - روسيا - إنجلترا.

مجموعات بطولة يورو 2020: المجموعة الأولى : تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا المجموعة الثانية : الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا المجموعة الثالثة : هولندا - أوكرانيا - النمسا - مقدونيا الشمالية المجموعة الرابعة : إنجلترا - كرواتيا - إسكتلندا - التشيك المجموعة الخامسة : إسبانيا - السويد - بولندا - سلوفاكيا المجموعة السادسة : المجر - البرتغال - فرنسا - ألمانيا

3- كوبا أمريكا:

تنطلق بطولة كوبا أمريكا في 12 يونيو المقبل، وتختتم في 11 يوليو، حيث ستقام في الأرجنتين وكولومبيا.

بطولة كوبا أمريكا مؤجلة أيضا من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.

4- أولمبياد طوكيو:

أولمبياد طوكيو هو أهم حدث يترقبه العالم في 2021، حيث تم تأجيلها العالم الماضي بسبب تفشي الفيروس التاجي.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو المقبل إلى الثامن من أغسطس.

وسيشارك منتخب مصر تحت 23 عاما في أولمبياد طوكيو، بعدما حصد كأس الأمم الأفريقية 2019.