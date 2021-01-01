يحتفل اليوم 1-1 -2021 التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 31 حيث انه مواليد عام 1990 .
ويعد علي معلول أبرز المحترفين في الدوري المصري والذي حاز مكان كبير في قلوب جماهير النادي الاهلي بعد أداءه القوي والروح العالية التى يظهر بها في كل المباريات .
ونعرض لكم ابرز النقاط في حياة علي معلول :
- بدأ معلول حياته في ناشئين نادي الصفاقسي التونسي منذ عام 2001 وحتى 2009 وبعدها تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم
- لعب معلول مع النادي الصفاقسي التونسي 206 مباراة ونجح في تسجيل 40 هدف
-شارك معلول مع منتخب تونس الأوليمبي في أربعة مواجهات فقط وسجل هدف وحيد بينما شارك مع المنتخب الأول لبلاده في 57 مباراة دولية منذ 2013 وحتى الآن
- انضم معلول للنادي الأهلي في عام 2016 ولعب 143 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 39 لزملائه
- النادي الاهلى جدد التعاقد مع التونسي حتي صيف 2022
- نجح معلول في التتويج بطولة الدورى التونسي وكأس الكونفيدرالية ومع النادي الاهلي نجح في التتويج ب 4 بطولات دورى محلى وبطولتى سوبر وبطولة كأس بجانب بطولة دورى ابطال افريقيا الموسم الماضي .
- توج علي معلول بلقب افضل لاعب اجنبي في الدوري المصري موسم 2018-2019
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي معلول يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 31 .. تعرف على أبرز محطاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.