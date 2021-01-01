الجبلاية تكلف محمد الشواربي باستقدام خبيرة أجنبية لتولى ملف الكرة النسائية

كلف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة محمد الشواربي لاستقدام خبيرة أجنبية تتولى مهام الكرة النسائية.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية على النحو التالي:

•محمد كمال مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول

•أحمد رمضان مديرا فنيا للمنتخب الوطني للشابات

•محمد محسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني للناشئات

قال المهندس أحمد مجاهد في تصريحات خاصة لصدى البلد: "تم تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بالتواصل مع مدربات عالمية لاستقدام خبيرة أجنبية تتولى مهام ملف الكرة النسائية".

أوضح أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ترغب فى وضع الكرة النسائية على خريطة العالمية من خلال استقدام إحدى الخبيرات من أوروبا لتولى ملف منتخبات الكرة النسائية والمسابقات المحلية.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي :

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل