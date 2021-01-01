نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، موعد انتظام والتر بواليا في تدريبات النادي الأحمر عقب التعاقد مع لمدة 4 مواسم قادما من نادي الجونة.

وأعلن النادي الأهلي أمس الخميس تعاقده رسميًا التعاقد مع والتر بواليا قادمًا من الجونة لمدة ٤ مواسم.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة إن بواليا سينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي عقب مباراة وادي دجلة مباشرة.

وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأحمر بأن بواليا سيتم قيده في قائمة الفريق المحلية والإفريقية لكي يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات خلال الفترة المقبلة.