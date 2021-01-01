صلاح يقود الهجوم.. موقع جول العالمي يعلن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

كشف موقع " جول" العالمي عن التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد مرور 16 جولة. وتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي، من موقع "جول العالمي". وجاءت التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي على النحو التالي: حراسة المرمى: مارتينيز ( أستون فيلا). خط الدفاع" أندي روبرتسون ( ليفربول) - زوما ( تشيلسي) - فابينيو ( ليفربول) - جيمس ( تشيلسي). خط الوسط: بيسوما ( برايتون) - جاك جريليش - ( أستون فيلا) - برونو فيرنانديز( مانشستر يونايتد). خط الهجوم: محمد صلاح ( ليفربول) - هيونج سون ( توتنهام) - هاري كين ( توتنهام). ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 13 هدفا. ويستعد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهو ساوثهامبتون الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي. يذكر أن فريق ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

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