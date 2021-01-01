حازم إمام يستعرض لياقته البدنية داخل الجيم

نشر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، فيديو داخل صالة الجيم عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.
وظهر حازم إمام مستعرضا عضلاته بتدريبات اللياقة البدنية ورفع الاثقال.
حصل حازم إمام خلال مشواره الكروى علي العديد من الألقاب، حيث حصد لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.
ولعب حازم إمام مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.
وحصد الثعلب الصغير مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودي.
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