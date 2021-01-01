بقميص الأهلي.. جاكسون موليكا يغازل جماهير القلعة الحمراء.. شاهد

هنأ جاكسون موليكا لاعب فريق ساتندرليج البلجيكي جماهير النادي الأهلي بحلول عام 2021.

ونشر جاكسون موليكا صورة " فوتوشوب" له بقميص النادي الأهلي عبر حسابه إلى على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، وكتب: "سنة جديدة سعيدة لعشاق الاهلي الذين يحملونني في قلوبهم، أحبكم وبارك الله فيكم"

كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى اهتمام النادي الأهلي بضم جاكسون موليكا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه قبل خوض كأس العالم للأندية المقرر إقامته في شهر فبراير المقبل بقطر.

يذكر أن دخل في مفاوضات لضم جاكسون موليكا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن الصفقة فشلت في النهاية بسبب رفض إدارة نادي مازيمبي الكونغولي، لينتقل اللاعب بعدها إلى ستاندرليج البلجيكي.

وشارك موليكا مع ستاندرليج في 5 مباريات في الدوري البلجيكي هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ جاكسون موليكا 2. 5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.