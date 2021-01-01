أزمة كبرى تضرب بروسيا دورتموند بسبب موكوكو

أكدت تقارير صحفية، عن وجود أزمة في صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بسبب اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو، قبل موقعة فولفسبورج المقبلة، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

ويعد موكوكو، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني، صاحب الـ 16 عامًا، محطمًا رقم نوري شاهين، أسطورة دورتموند، وأصبح أيضا أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن اللاعب يوسوفا موكوكو، ليس لديه القدرة على التواجد في مباراة الفريق المقبلة أمام فولفسبورج، بسبب الإصابة التي تعرض إليها.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب يغيب عن الموقعة بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

وانتظر بوروسيا دورتموند أن يبلغ موكوكو سن الـ16 عامًا، حتى يمنحه فرصة المشاركة، إذ تنص القوانين على عدم السماح بمشاركة لاعبين أصغر من هذا السن المحدد.