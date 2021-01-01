متفوقا على صلاح.. رياض محرز يفوز بجائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء روسيا اليوم

توج النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء موقع روسيا اليوم.

وتفوق رياض محرز على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في الاستفتاء، حيث محارب الصحراء على 51.6 % (26132 صوتا)، متقدما على "مو" صاحب المركز الثاني والذي حصل على نسبة 33 % (16685 صوتا)، فيما جاء المغربي حكيم زياش زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي في المركز الثالث بنسبة 15.4 % (7781 صوتا

يذكر أن محمد صلاح تواجد ضمن تشكيلة أفريقيا المثالية لعام 2020، والتي أعلنت عنها مجلة " فرانس فوتبول" أمس الخميس. وجاءت تشكيلة أفريقيا المثالية 2020، وفقا لفرانس فوتبول كالتالي: حراسة المرمى: أندريه أونانا خط الدفاع: أشرف حكيمي - خاليدو كوليبالي - عيسى ميندي - يوسف عطال. خط الوسط: ويلفريد نديدي - إسماعيل بن ناصر - حكيم زياش. خط الهجوم: محمد صلاح - رياض محرز - ساديو ماني. ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 13 هدفا. ويستعد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي. يذكر أن فريق ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

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