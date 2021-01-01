ويأتي في المركز الثالث النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان، برصيد 10 أهداف، ثم يأتي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو وأندريا بيلوتي لاعب تورينو برصيد 9 أهداف.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الخامسة عشر في المقال التالي

محمد يوسف

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