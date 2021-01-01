الرياضة

الإصابات تضرب الاتحاد السكندرى قبل لقاء الجيش غداً

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابات تضرب الاتحاد السكندرى قبل لقاء الجيش غداً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب كريم يحيى الظهير الأيمن لنادى الإتحاد بفيروس كورونا وذلك قبل ٢٤ ساعة من لقاء فريقه مع الجيش غداً ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز . 

وبذلك ينضم إلى زميله السيد سالم الظهير الأيسر المصاب بنفس الفيروس . 

وتضم قائمة المصابين فى الفريق السكندرى كلا من : محمود شعبان الذى أجرى عملية جراحية فى القدم اليسرى وحسام عاشور الذى تم  عمل ٢٠ غرزة فى وجهة ومحمد عطوه  ١٣ غرزة فى وجهة والجاميكى داميون لوى المصاب فى الضامه . 

وبذلك يرتفع عدد المصابين فى الفريق  إلى 6 لاعبين . 

ويدخل الإتحاد السكندرى لقاء غدا وهو فى المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط بينما يأتى طلائع الجيش فى مؤخرة الجدول بنقطه واحده .

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا