نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابات تضرب الاتحاد السكندرى قبل لقاء الجيش غداً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب كريم يحيى الظهير الأيمن لنادى الإتحاد بفيروس كورونا وذلك قبل ٢٤ ساعة من لقاء فريقه مع الجيش غداً ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز .

وبذلك ينضم إلى زميله السيد سالم الظهير الأيسر المصاب بنفس الفيروس .

وتضم قائمة المصابين فى الفريق السكندرى كلا من : محمود شعبان الذى أجرى عملية جراحية فى القدم اليسرى وحسام عاشور الذى تم عمل ٢٠ غرزة فى وجهة ومحمد عطوه ١٣ غرزة فى وجهة والجاميكى داميون لوى المصاب فى الضامه .

وبذلك يرتفع عدد المصابين فى الفريق إلى 6 لاعبين .

ويدخل الإتحاد السكندرى لقاء غدا وهو فى المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط بينما يأتى طلائع الجيش فى مؤخرة الجدول بنقطه واحده .