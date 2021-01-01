رمضان صبحي يقود بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

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امير السيد

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