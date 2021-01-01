تخطى رقم الخطيب.. عبدالله السعيد يتقدم لـ بيراميدز بهدف في شباك الإنتاج

تقدم عبدالله السعيد لفريقه بيراميدز بهدف نظيف في شباك نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الممتاز.

عبدالله السعيد أحرز الهدف الأول لـ بيراميدز في الدقيقة 18 بعد مراوغته مدافعي الإنتاج الحربي، قبل أن يسدد الكرة على يمين أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وبذلك الهدف، ارتفع رصيد أهداف عبدالله السعيد للهدف 110 في تاريخ مشاركاته في الدوري المصري، متخطيًا رصيد أهداف الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي أحرز 109 هدفًا.