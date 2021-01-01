أخبار الرياضة.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من التجديد لـ فرجاني ساسي.. نجم الأهلي يتعافى من كورونا

يعانى باتشيكو المدير الفنى للزمالك من كثرة الأوراق الجاهزة فى صفوف الفريق الأبيض قبل مواجهة انبى غدا فى الجولة الخامسة للدوري .

أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أن اللجنة قامت بتعديل بعض البنود فى لائحة لجنة المسابقات التى أقرتها اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة. قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة قبول اعتذار محمد وهبه وتكليف أبو طالب العيسوي لاستكمال المهمة خلال الفترة المقبلة.

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