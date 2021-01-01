نور الشربيني تواصل تصدر التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش

واصلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني الأول للإسكواش، تصدرها التصنيف العالمي للاعبات للشهر الثالث على التوالي، خلال التصنيف الشهري للاعبين واللاعبات الصادر عن الاتحاد الدولي اليوم الجمعة عن شهر يناير.

وجاءت "نور" في صدارة التصنيف يليها نوران جوهر في المركز الثاني ، وقفزت الفرنسية كاميل سيرمي إلى المركز الثالث بينما تراجعت نور الطيب والتي أعلنت اعتزالها مؤخرًا إلى المركز الرابع وجاءت هانيا الحمامي في المركز الخامس يليها الإنجليزية سارة جان بيري في المركز السادس والتي توجت مؤخرًا ببطولة بلاك بول للإسكواش بعد فوزها على هانيا الحمامي في النهائي ، وجاءت اللاعبة أماندا صبحي الأمريكية من أصول مصرية في المركز السابع بينما حلت الأسترالية جويل كينج في المركز الثامن، بينما احتلت الويلزية تيسني ايفانز المركز التاسع وجاءت اللاعبة سلمى هاني في المركز العاشر.

بينما احتلت روان العربي المركز ال14 تليها زميلتها يثرب عادل في المركز ال15, وجاءت اللاعبة نادين شاهين في المركز ال17 كما احتلت ندى عباس المركز ال 19 وجاءت اللاعبة زينة مكاوي في المركز ال 24.