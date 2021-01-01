نجم ليفربول السابق يوجه رسالة لجماهير الريدز بشأن إمكانية رحيل محمد صلاح

وجه داني ميرفي نجم فريق ليفربول السابق رسالة إلى جماهير الريدز، بشأن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال داني ميرفي في تصريحات صحفية:" علينا أن نتقبل إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، فهو لاعب من بلد مختلف ويمتلك طموحات مختلفة قد تدفعه للعب في الدوري الإسباني".

وتابع ميرفي :" ربما محمد صلاح يحب اللعب فريق برشلونة أو ريال مدريد وهما ضمن أفضل فرق العالم، لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث مستقبلا".

وواصل:" البعض يظن أن اللاعبون يريدون البقاء في ليفربول إلى الأبد، ولكن هذا ليس واقعيا".

وأشار الى أنه " لا يعتقد أن محمد صلاح سيغادر ليفربول قريبا، لو كان اللاعب يعاني من أي مشكلة أو أزمة في ليفربول رأينا مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، لكن هذا لم يحدث"..

واستطرد:" لا يوجد لاعبون كثيرون يتفوقون على محمد صلاح في الوقت الحالي، لكن إذا رحل محمد صلاح يجب تعويضه من خلال التعاقد مع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند أو كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.