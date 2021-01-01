فرج عامر يطالب لاعبي سموحة بالفوز على سيراميكا كليوباترا

اجتمع المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة مع الجهاز الفني واللاعبين استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وطالب فرج عامر لاعبي الفربق بالتركيز الجيد في المباراة وتحقيق الفوز من اجل الحصول علي ثلاث نقاط تعويضا للهزيمة الاخيرة امام نادي الزمالك.

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لسموحة حالة الطوارئ القصوى داخل صفوف نادي سموحة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا الصعبة القادمة.

ويسعى أحمد سامي المدير الفني لسموحة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي سيراميكا بعدما خسر الجولة الماضية أمام الزمالك.

ويواجه سموحة فريق سيراميكا كليوباترا، السبت المقبل، على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة 5 من الدوري المصري الممتاز.

ونفى أحمد سامي فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج تلقيه عروضا خلال الأيام القليلة مؤكدا شعوره بالراحة داخل سموحة وأن علاقته طيبة بجميع أطراف المنظومة برئاسة المهندس فرج عامر .

ولعب سموحة 4 مباريات في الدوري، فاز في واحدة أمام وادي دجلة وخسر مثلها ضد الزمالك، وتعادل مرتين مع غزل المحلة والاتحاد، ليحتل المركز التاسع برصيد 5 نقاط.