جوارديولا: 5 لاعبين يغيبون عن مانشستر سيتي أمام تشيلسي بسبب كورونا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، غياب 5 لاعبين على الأقل عن مباراة فريقه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل، في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لدينا 5 إصابات حتى الآن ولن يلعبوا جميعهم مباراة تشيلسي، فهم يخضعوا لفترة من العزل المنزلي تقدر بـ 10 أيام."

وأضاف:" لا يمكننا الكشف عن أسمائهم بحسب ما أوصتنا به رابطة البريميرليج، لكنني يمكنني أن أؤكد بأنه يوجد 3 لاعبين مؤثرين لن يكونوا معنا أمام تشيلسي."

وعن تأجيل البريميرليج، قال جوارديولا:"سنتبع ما تأمرنا به الرابطة، هم يقومون بعمل لا يصدق منذ العزلة الأولى ولكن من المؤسف كذلك ما حدث في نيوكاسل."

وتابع:" تحدثت مع ستيف بروس مدرب الفريق وشرح لي وضع الفريق وأنه كان هناك أكثر من 20 مصاب لديهم، الأمر دراماتيكي للغاية وهنالك وفيات تصل إلى 1000 شخص يوميًا."

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا منهم الإنجليزي كايل والكر، والبرازيلي جابريال خيسوس.