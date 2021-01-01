أسطورة الريدز يكشف بديل محمد صلاح في ليفربول حال رحيله

كشف أسطورة الريدز ديتمار هامان عن بديل النجم المصري محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي حال رحيله عن الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وزادت احتمالات رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول الصيف القادم ، بعدما أجرى حوارا مع صحيفة أس الإسبانية والذي أكد أنه ليس لديه مشكلة في الرحيل إلى برشلون أو ريال مدريد.

وقال هامان في تصريحات عبر شبكة “Stadium Astro” الماليزية: “إذا تحرك صلاح، إذا أراد الرحيل، وهو ما قد يكون مرجحًا للغاية، فسيكون لذلك تأثير غير مباشر”.

وأضاف “سيتعين على ليفربول شراء شخص ما. أيًا كان من وقعوا، سيحتاج هذا الفريق إلى شراء بديل. الأمور تحدث بسرعة. بالنسبة لي ، أفضل جناح في الوقت الحالي هو كينجسلي كومان لاعب فريق بايرن ميونخ الالماني”.

واختتم هامان حديثه قائلًا : " واثق من أن كومان لديه المهارات اللازمة ليصبح عضوًا رئيسيًا في الريدز، على الرغم من اعترافي بأنه ستكون هناك صعوبة لانتقاله".

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم ، برصيد 13 هدف ، بينما سجل كومان هذا الموسم 5 أهداف وقام بصناعة 3 أهداف لزملائه.