طلعت يوسف ظل 48 ساعة فقط.. 4 مدربين في خمس جولات بالإسماعيلي تعرف عليهم

أعلن الإسماعيلي، إقالة البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للفريق عقب ٣ مباريات وهي تعادل أمام المصري والإنتاج الحربي وهزيمة أمام الجونة ثم أعلن الإسماعيلي تعيين طلعت يوسف والذي لم يخض أي مباراة مع الفريق واعتذر عقب تعيينه بـ ٤٨ ساعة.
وقام محمد وهبة مدرب الفريق بتولي المهمة في لقاءين تعادل أمام فريق البنك الأهلي وفاز أمام أسوان قبل أن يعتذر في الساعات القليلة من صباح اليوم ويعود أبوطالب العيسوي المدرب السابق للإسماعيلي كمدير فني للدراويش.
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