الرياضة

بدون فرجاني ساسي ومصطفى محمد.. الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة إنبي

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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

وتضم القائمة كلا من: 

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو -  محمود عبدالرازق "شيكابالا"-  أشرف بن شرقي - حسين فيصل.

خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.

ويستمر غياب محمود علاء مدافع الفريق وحسام أشرف وأسامة فيصل بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، ومحمد عبد السلام لإصابته بفيروس كورونا، ومحمود جنش للإصابة في العضلة الضامة، ومحمد عبد الشافي للإصابة في الترقوة، و مصطفى محمد ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي لأسباب فنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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