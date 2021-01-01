نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مختار مختار يعلن تشكيل الانتاج الحربي لمواجهة بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره بيراميدز بستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الخامسة من مسابقه الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :
حراسة المرمى : احمد يحيى
خط الدفاع : السيد الشبراوي _ معاذ الحفناوي _ محمد الشبيني _ علي فتحي
خط الوسط : علاء سلامه _ مصطفي الجمل _ محمد فيرا _ عبد الرحمن شيكا
خط الهجوم : محمد عبد المجيد _ مامادو ونياس.
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمد عصام الغندور _ محمد بازوكا _ غنام محمد _ أحمد عفيفي _ محمد طارق ابو العز _ إبراهيم عبد الخلق _ محمود رجب _ باسم مرسي.