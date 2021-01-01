الرياضة

مختار مختار يعلن تشكيل الانتاج الحربي لمواجهة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره بيراميدز بستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الخامسة من مسابقه الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :

حراسة المرمى : احمد يحيى

خط الدفاع : السيد الشبراوي _ معاذ الحفناوي _ محمد الشبيني _ علي فتحي

خط الوسط : علاء سلامه _ مصطفي الجمل _ محمد فيرا _ عبد الرحمن شيكا

خط الهجوم : محمد عبد المجيد _ مامادو ونياس. 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد عصام الغندور _ محمد بازوكا _ غنام محمد _ أحمد عفيفي _ محمد طارق ابو العز _ إبراهيم عبد الخلق _ محمود رجب _ باسم مرسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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