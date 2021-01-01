نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقود تشكيل الأفضل في 2020 بإختيار أساطير الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إتفق جميع المحللين والنقاد الرياضيين في إنجلترا على إختيار الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضمن التشكيل الافضل للبريميرليج 2020.

وجاءت التشكيلة الأبرز على النحو التالي :-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، روبرتسون، كودي.

خط الوسط: برونو فرنانديز، هندرسون، دي بروين.

خط الهجوم: صلاح، هاري كين، سون هيونج مين.

وتم إختيار هذه التشكيلة بواسطة الان شيرر وبيتر كراوتش بالإضافة إلى جاري نيفيل وجيمي كاراجر وشهدت إستبعاد بعض اللاعبين مثل الانجليزي رحيم سترلينج والسنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.